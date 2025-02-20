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20 февраля 2025, 04:35

Гвардиола назвал фаворитов Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото AFP

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после поражения от «Реала» (1:3) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов назвал фаворитов турнира.

«Беллингем экстраординарен на всех участках поля. «Реал» — всегда фаворит в борьбе за этот кубок. Другие претенденты тоже есть: «Ливерпуль» очень хорошо проводит год, «ПСЖ» во главе с моим другом Луисом Энрике набрал ход. Но очевидно, что фаворит — в Мадриде», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

«Реал» вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Атлетико» или «Байером». Жеребьевка состоится в пятницу, 21 февраля.

Футболисты &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе и&nbsp;Джуд Беллингем празднуют третий гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo;.Как же мы скучали по такому Мбаппе! Килиан уничтожил «Ман Сити» и вывел «Реал» в 1/8 Лиги чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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