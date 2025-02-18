Гвардиола: «Манчестер Сити» нужно провести идеальную игру против «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ответный стыковой матч с «Реалом» в Лиге чемпионов.

В первом матче «горожане» проиграли мадридскому клубу со счетом 2:3.

«Давление есть, но оно более чем приятно; без давления невозможно хорошо выступать. [Выиграем ли мы] зависит от того, как мы сыграем, как мы справимся с моментами на одном из самых больших стадионов. Плохие моменты, которые нам придется пережить, будут, и мы постараемся сократить их.

Нужно сыграть почти идеальную игру [против «Реала»]. Результат первого матча был не очень хорошим. Обычно мы выходим на ответный матч с лучшим результатом, так что это не идеальная ситуация. Мы должны атаковать, мы должны забивать голы. Мы хотим победить, поэтому посмотрим, сможем ли мы исправить некоторые моменты, которые не сработали в первом матче», — сказал испанец на пресс-конференции.

Ответный матч «Реал» — «Манчестер Сити» пройдет в Мадриде 19 февраля. Начало — в 23.00 мск.