Гвардиола: «Я не знаю, сможет ли «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов. Может, я недостаточно хорош, чтобы сделать это»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил, что команда под его руководством никогда не сможет выиграть Лигу чемпионов.

«Способны ли мы выиграть Лигу чемпионов? Это вопрос, на который у меня нет ответа. Я не знаю. Футбол непредсказуем, наша команда уже много раз это видела. Шейх Мансур покупал этот клуб и инвестировал в него не для того, чтобы оставаться без победы в ЛЧ. Все это делалось ради того, чтобы бороться за трофей. Мы хотим выиграть ЛЧ, но никто не знает, можем ли мы это сделать.

Все говорят, что футболисты или Гвардиола провалились, потому что не выиграли Лигу чемпионов, но я не согласен с этим. Мне приходится постоянно помнить, что есть АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, мы боремся до конца во всех турнирах. От меня никогда не требовали одного конкретного титула.

Я хочу поздравить «Ливерпуль» и «Реал», оба клуба заслужили попасть в финал. Мы постараемся попасть туда в следующем сезоне. Если не получится в следующем — попробуем еще через год. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, но для этого нам нужно стать лучше после случившегося в Мадриде. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, но, может, я недостаточно хорош, чтобы построить команду, которая сможет это сделать. Кто побеждает, тот заслуживает этого, «Реал» сделал это, а мы — нет», — сказал на пресс-конференции перед матчем АПЛ против «Ньюкасла» Гвардиола.

В ночь с 4 на 5 мая «Манчестер Сити» проиграл «Реалу» (1:3 д.в.) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира, уступив мадридцам со счетом 5:6 по сумме двух встреч.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Матч пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).