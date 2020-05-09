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Гус Хиддинк о судействе Эвребе: «Единственный случай, когда я подумал, что судью могли купить»

21:04
Том-Хеннинг Эвребе и Михаэль Баллак. Фото The Telegraph
Том-Хеннинг Эвребе и Михаэль Баллак. Фото The Telegraph
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Бывший главный тренер «Челси» и сборной России Гус Хиддинк вспомнил скандальный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1). Болельщики лондонцев остались недовольны работой Тома-Хеннинга Эвребе.

— Работа судьи удивила меня, потому что в прошлом у него были идеальные матчи, — цитирует TalkSport Хиддинка. — Худшее ли это судейство из того, что он видел? Думаю, да. Это единственный случай, когда я подумал, что судью могли купить.

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