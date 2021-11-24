Гурвеннек объяснил, как «Лиллю» удалось обыграть «Зальцбург» и выйти в лидеры группы

Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек после победы над «Зальцбургом» (1:0) в Лиге чемпионов отметил, что команда сыграла так, как и планировала.

«Мы сыграли так, как и планировали, не предоставив сопернику много свободы. «Зальцбург» хорошо переходит от обороны к атаке и располагает быстрыми игроками, так что пространство предоставлять гостям не хотелось.

Понимали, что нельзя ошибаться, но в начале встречи «Зальцбург» чувствовал себя немного вольготно. Затем мы все исправили, а в перерыве внесли в игру еще кое-какие правки", — цитирует пресс-служба УЕФА Гурвеннека.