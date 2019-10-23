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Гуллит считает, что гол Промеса в ворота «Челси» не следовало отменять

22:31
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Экс-футболист «Милана» Руд Гуллит выразил мнение, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес не находился в офсайде в моменте с незасчитанным голом в ворота «Челси» (0:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Бывший полузащитник «Спартака» Промес вышел в стартовом составе «Аякса» на игру с «Челси» и был заменен на 74-й минуте встречи на форварда Давида Нереса.

«Можем ли мы вернуться к моменту с Промесом? — спросил Гуллит, который стал приглашенным телеэкспертом в beIN Sports. — Послушайте, это не офсайд».

«Челси» обыграл «Аякс», гол Промеса не был засчитан

Аякс — Челси

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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