Гуллит считает, что гол Промеса в ворота «Челси» не следовало отменять

Экс-футболист «Милана» Руд Гуллит выразил мнение, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес не находился в офсайде в моменте с незасчитанным голом в ворота «Челси» (0:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Бывший полузащитник «Спартака» Промес вышел в стартовом составе «Аякса» на игру с «Челси» и был заменен на 74-й минуте встречи на форварда Давида Нереса.

«Можем ли мы вернуться к моменту с Промесом? — спросил Гуллит, который стал приглашенным телеэкспертом в beIN Sports. — Послушайте, это не офсайд».

? «Can I make a picture of this because I have to send it to Holland!»



After reviewing the replay, @GullitR reckons Ajax's goal should have stood! #beINUCL pic.twitter.com/z2i319TQ7a — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2019

«Челси» обыграл «Аякс», гол Промеса не был засчитан