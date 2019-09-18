Гудьонсен обвинил Баркли в неуважении к партнерам по «Челси»

Бывший нападающий «Челси» Эйдур Гудьонсен раскритиковал полузащитника «синих» Росса Баркли, который не реализовал пенальти в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Валенсией». Лондонцы на своем поле проиграли со счетом 0:1. Пенальти на 87-й минуте матча пошел исполнять Баркли, несмотря на присутствие на поле Жоржинью и Виллиана, которые раньше это делали.

— Это неуважительно по отношению к партнерам по команде, — цитирует BT Sport Гудьонсена. — Я почти уверен, что перед матчем оговаривали, кто будет бить пенальти. Он создал суету, напряжение внутри команды, а потом еще не реализовал пенальти, чем подверг себя еще большему давлению. Наверное, ответственность на себя должен был взять капитан Сесар Аспиликуэта. Он должен был разобраться и сказать, кто будет бить — как было решено перед игрой. Это разрешило бы все споры.