Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Зенита» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов над «Мальме» (4:0).

«Зенит» — единственная наша команда, которая способна хоть на что-то в Европе. Я очень жду, что к питерцам присоединится «Локомотив» и «Спартак», но шансы на успех у них минимальны. «Зенит» сегодня показал высокий сбалансированный уровень футбола, думаю, что порадовал всех сегодняшней победой. Выход в плей-офф Лиги чемпионов? Все возможно, но лучше не загадывать. Надо продолжать в том же духе. У «Зенита» есть все для хорошего результата», — сказал Губерниевым в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Команда Сергея Семака с тремя очками поднялась на третью строчку в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов.