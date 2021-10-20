«Зенит» выиграет!" Губерниев дал прогноз на игру против «Ювентуса» в Лиге чемпионов
Губерниев рассказал, кто победит в матче «Зенита» и «Ювентуса»
13:28
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенита» против «Ювентуса».
«Зенит» выиграет! Все наши команды не проиграют. Мы оттолкнулись от дна и начинаем путь навстречу солнышку. Поэтому, надеюсь, мы сегодня не проиграем", — сказал Губерниев «СЭ».
Матч «Зенита» с «Ювентусом» состоится сегодня, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.
После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов итальянцы c 6 очками возглавляют турнирную таблицу группы H. Российская команда располагается на третьей позиции, набрав 3 очка.
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