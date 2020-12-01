Губерниев предлагает поменять все в российском футболе

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на поражение «Локомотива» в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:3).

«По следам фиаско «Локо». Сегодня было хорошо видно — австрийский клуб играет в современный футбол. Настолько быстро, что даже его опережает. И это компенсирует то, что игроки там не самые звездные. Сама система селекции, организации и подготовки игроков позволяет быть на высоком уровне», — написал Губерниев.

Также журналист считает, что российские клубы играют «не пойми во что». По его мнению, в российском футболе нужно менять все, «прежде всего, систему организации клубов. Здесь хоть Эмери или Паредеса привози, ничего не получится».

После поражения от «Зальцбурга» железнодорожники потеряли все шансы на выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов.