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Губерниев — о задержке финала ЛЧ: «В Петербурге перекрыли бы весь город»

Губерниев отреагировал на задержку начала матча финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на задержку начала матча финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» в Париже.

«Мы должны отдавать себе отчет в том, что в Петербурге, если бы команде нужно было приехать вовремя, перекрыли бы весь город, потому что у нас все для Лиги чемпионов и мало что для людей. В Париже, как мы видим, наоборот, все для людей и мало что для Лиги чемпионов. Если говорить с телевизионной точки зрения, то чем дольше ожидание счастья, тем больше рейтинг у канала. Поэтому пусть сыграют под утро», — сказал Губерниев «СЭ».

Финал Лиги чемпионов-2021/22 должен был пройти в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». УЕФА перенес матч на стадион «Стад де Франс» в Париже.

28 мая матч «Ливерпуль» — «Реал» должен был начаться в 22:00 по московскому времени. Из-за опоздания автобуса «Ливерпуля» начало игры отложено до 22:36 по московскому времени.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Дмитрий Губерниев
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