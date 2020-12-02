Губерниев о победе «Краснодара» над «Ренном»: «Система «апгрейдного» лимита провалилась»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев после победы «Краснодара» над «Ренном» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:0) отметил большое количество легионеров в составе кубанцев. В стартовом составе появилось только три россиянина: вратарь Матвей Сафонов, защитник Игорь Смольников и хавбек Юрий Газинский.

«Краснодар» с победой! В принципе, все предпосылки были, — написал Губерниев в Telegram-канале. — Как ни странно это прозвучит после 17-ти (!!!) неудачных матчей наших команд в еврокубках.

Просто сегодня наш клуб собрал сильнейший состав из «ненаших» игроков. То есть легионеров. Два полевых игрока в старте с российским паспортом.

Система «апгрейдного» лимита у нас полностью провалилась.

Игроков российских не то, что на 16, или даже на 4-5 команд, на одну-то не хватает. На сборную. Черчесов, думаю, подтвердит!

Но сегодня играли не они. Были и Кабелла, и Вильена, и Вандерсон... а гол сделал Берг.

Это пусть и маленький, но успех. Не благодаря, а вопреки. С победой!"