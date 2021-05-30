Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о победе «Челси» над «Манчестер Сити» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА (1:0).

«Манчестер Сити» был фаворитом, но на одну игру «Челси» собрался, — сказал Губерниев «СЭ». — Очевидно, что мы не ждали много голов. Встретились две лучшие обороны Англии, а может, и Европы. В современном футболе один гол забил — этого достаточно. Ярких суперзвезд мы не видим, но средний уровень игроков просто высочайший. Знаете, какого-то космоса нет. Де Брейне можно отнести к суперзвездам только. Звезды то есть, а созвездий нет. «Челси» выиграл у команды, которая была фаворитом. В одном матче они способны были победить, они это и сделали".

Губерниев также считает, что победу «Челси» можно назвать тренерской.

«Тухель — прекрасный специалист и выдающийся тренер. В прошлом году проиграл финал, возглавил другую команду. А в этом году сделал максимум. Можно сказать, тренерская победа. Тухель — красавчик. Мне кажется, будет мэром Парижа», — добавил Губерниев.

В финале Лиги чемпионов-2020/21 «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Лондонский клуб выиграл ЛЧ во второй раз в истории. В первый раз в истории «Челси» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2011/12. Тогда «синие» победили «Баварию» (1:1, 4:3 — по пенальти).

(Артем Бухаев)