Полузащитник ПАОКа Омар Эль-Каддури на пресс-конференции перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов-2020/21 против «Краснодара» заявил, что команда сделает все, чтобы осуществить свою мечту и выйти в групповой турнир, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Есть ли разница между тем, что в предыдущих раундах Лиги чемпионов команды играли по одному матчу, а здесь — двухматчевое противостояние?

— Да, когда один матч, на кону стоит все или ничего. Это другой подход, нужно быть внимательными. К тому же, несмотря на результат первого матча, одна минута второй игры может изменить все.

— Большинство футбольных специалистов и болельщиков в России предполагали, что соперником «Краснодара» в плей-офф Лиги чемпионов станет «Бенфика». Но в итоге победил ПАОК. В чем вы превзошли «Бенфику»? Какие сильные стороны своей команды можете отметить?

— Действительно игра была сложной, это был сильный соперник. Мы верили, что пройдем дальше, даже если кто-то другой не верил. Мы показали хорошую игру. Первый тайм был сложнее, во втором мы сыграли лучше. Сильные стороны? Называть их не стоит. Это будет нашим тактическим преимуществом перед игрой.

— «Краснодар» сыграл 7 значимых матчей, для ПАОКа таких игр было меньше, не считая «Бешикташ» и «Бенфику». Повлияет ли это на состояние команды?

— Да, это так. Возможно, для «Краснодара» это преимущество, так как он находится в более лучшей форме. Но мы тоже хорошо подготовлены. Нас больше интересует, в каком состоянии мы, а не соперник. Но в целом мы находимся в равных условиях. Не думаю, что есть особые отличия.

— Насколько трудно играть при пустых трибунах? Есть ли у ПАОКа преимущество в предстоящем матче, ведь болельщиков «Краснодара» на трибунах не будет?

— Конечно, это другое ощущение, каждый футболист любит играть, когда трибуны полны и болельщики поддерживают. Но сейчас такая ситуация в мире — здоровье важнее. Главное, чтобы все были здоровы.

— Что вы считаете самым большим преимуществом команды, что может повлиять на исход?

— У игроков ПАОКа есть мечта, футболисты мотивированы, так как они действительно находятся близко к групповому турниру Лиги чемпионов. Это помогает в настрое. Состояние команды — мы хорошо подготовлены, верим в себя. Соперник силен, мы с уважением относимся к «Краснодару». Но мы хотим повторить результат прошедших матчей в следующих двух играх и получить положительный итог.