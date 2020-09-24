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Групповые турниры еврокубков должны завершиться не позднее 28 января 2021 года

16:29
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Групповые турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы должны быть завершены не позднее, чем 28 января 2021 года. Об этом говорится в перечне специальных мер УЕФА по проведению матчей еврокубков в условиях пандемии коронавируса.

Если по какой-либо причине завершить групповые турниры в указанный срок не удастся, УЕФА примет решение о том, по какому принципу будут определены участники плей-офф обоих турниров.

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