Группа «Зенита» в ЛЧ: «Лейпциг» обыграл «Бенфику»

«Бенфика» дома проиграла «Лейпцигу» (1:2) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Форвард Тимо Вернер отметился дублем в этой встрече. В составе португальцев единственный гол забил нападающий Харис Сеферович.

Матчи следующего тура группового турнира ЛЧ пройдут 2 октября. «Бенфика» встретится с «Зенитом», «Лейпциг» с «Лионом».

Лига чемпионов

Группа G

«Бенфика» (Португалия) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 1:2 (0:0)

Голы: Вернер, 69 (0:1). Вернер, 78 (0:2). Сеферович, 84 (1:2).

«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Т.Тавареш, Таарабт, Фейса, Пиззи (Сеферович, 76), Рауль де Томас, Серви (Рафа Силва, 76), Жоау Филипе (Д.Тавареш, 67).

«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Л.Клостерманн, 83), Мукьеле, Конате, Забитцер, Форсберг (Нкунку, 88), Ляймер (Айдара, 39), Демме, Поульсен, Вернер.

Предупреждения: Поульсен, 57. Жоау Филипе, 62. Айдара, 70.

Судья: Сидиропулос (Греция).

17 сентября. Лиссабон. Стадион «Да Луш».

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