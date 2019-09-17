Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Группа «Зенита» в ЛЧ: «Лейпциг» обыграл «Бенфику»

17 сентября 2019, 23:53
Теги:

«Бенфика» дома проиграла «Лейпцигу» (1:2) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Форвард Тимо Вернер отметился дублем в этой встрече. В составе португальцев единственный гол забил нападающий Харис Сеферович.

Матчи следующего тура группового турнира ЛЧ пройдут 2 октября. «Бенфика» встретится с «Зенитом», «Лейпциг» с «Лионом».

Лига чемпионов

Группа G

«Бенфика» (Португалия) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 1:2 (0:0)

Голы: Вернер, 69 (0:1). Вернер, 78 (0:2). Сеферович, 84 (1:2).

«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Т.Тавареш, Таарабт, Фейса, Пиззи (Сеферович, 76), Рауль де Томас, Серви (Рафа Силва, 76), Жоау Филипе (Д.Тавареш, 67).

«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Л.Клостерманн, 83), Мукьеле, Конате, Забитцер, Форсберг (Нкунку, 88), Ляймер (Айдара, 39), Демме, Поульсен, Вернер.

Предупреждения: Поульсен, 57. Жоау Филипе, 62. Айдара, 70.

Судья: Сидиропулос (Греция).

17 сентября. Лиссабон. Стадион «Да Луш».

Бенфика — РБ Лейпциг

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 1417
Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир