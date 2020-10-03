Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал жеребьевку группового турнира Лиги чемпионов. Соперниками российского клуба стали «Брюгге», «Лацио» и дортмундская «Боруссия».

«Это Лига чемпионов. Какие бы соперники ни попались, мы были бы удовлетворены. Считаю, что группа хорошая. Нам по силам выйти в плей-офф. Теперь надо работать над тем, чтобы сделать эту задачу выполнимой», — цитирует Сутормина РИА Новости.

«Будет ли с «Боруссией» легче, чем с «Лейпцигом»? Не думаю. Дортмунд — молодая команда с хорошими исполнителями. Это главный фаворит нашей группы. Но играть с ними можно. Если будем отталкиваться от своего футбола, нам все будет по силам».