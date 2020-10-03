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«Группа хорошая». Сутормин — о жеребьевке Лиги чемпионов

11:32
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал жеребьевку группового турнира Лиги чемпионов. Соперниками российского клуба стали «Брюгге», «Лацио» и дортмундская «Боруссия».

«Это Лига чемпионов. Какие бы соперники ни попались, мы были бы удовлетворены. Считаю, что группа хорошая. Нам по силам выйти в плей-офф. Теперь надо работать над тем, чтобы сделать эту задачу выполнимой», — цитирует Сутормина РИА Новости.

«Будет ли с «Боруссией» легче, чем с «Лейпцигом»? Не думаю. Дортмунд — молодая команда с хорошими исполнителями. Это главный фаворит нашей группы. Но играть с ними можно. Если будем отталкиваться от своего футбола, нам все будет по силам».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201003/sutormin-1578143997.html

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира




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