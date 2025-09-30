Футбол
30 сентября, 23:05

Гризманн забил 200-й гол за «Атлетико» в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом»

Алина Савинова

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметился забитым мячом в игре общего этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта».

34-летний футболист поразил ворота соперника на 45+1-й минуте, доведя счет до разгромного. Для него этот гол стал 200-м в 454 матчах за «Атлетико».

На счету Гризманна в составе «Атлетико» 137 голов в ла лиге, 39 — в Лиге чемпионов, 16 — в Кубке Испании, 6 — в Лиге Европы и по 1 — в Кубке Испании и клубном чемпионате мира.

Француз выступал за мадридскую команду с 2014 по 2019 год, затем вернулся в нее на правах аренды в 2021-м, а в 2022-м «Атлетико» объявил о выкупе прав на Гризманна у «Барселоны». Этим летом клуб подписал новый контракт с форвардом до 2027 года.

