Гризманн в матче со «Славией» сделал лишь один пас на Месси

«Барселона» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграла вничью со «Славией» — 0:0. Форвард каталонцев Антуан Гризманн за всю встречу сделал лишь один пас на капитана команды Лионеля Месси, сообщает Squawka Football. Аргентинец четырежды адресовал мяч французу.

Каталонцы с 8 очками возглавляют турнирную таблицу группы F. Пражская команда с 2 баллами — последняя. В настоящий момент «Интер» играет с дортмундской «Боруссией», у них перед матчем было по 4 очка.

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Барселона — Славия Пр