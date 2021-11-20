Гризманн сможет принять участие в матче «Атлетико» — «Милан»
УЕФА сократил двухматчевую дисквалификацию нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, информирует сайт организации. 30-летний француз был удален в игре третьего тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:3), получив прямую красную карточку за удар ногой в голову Роберто Фирмину.
Дисциплинарная инстанция УЕФА 15 ноября приняла решение о дисквалификации Гризманна за грубую игру. «Атлетико» в ответ подал апелляцию, которая была удовлетворена.
Таким образом, форвард сможет сыграть во встрече пятого тура Лиги чемпионов с «Миланом». Игра пройдет в Мадриде 24 ноября (начало — в 23.00 мск.).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю