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Гризманн разочарован поражением от «ПСЖ»

08:57
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» провел отличный матч. У нас были моменты, но мы играли далеко не лучшим образом. Это точно не то впечатление, которое мы хотели произвести. «Барселона» должна была провести практически идеальный матч, но не получилось. Тяжело будет забить 4 гола в ответном матче в Париже", — цитирует Sport.es Гризманна.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10 марта.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/no-imagen-queremos-dar-11525873

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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