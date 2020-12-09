Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Гризманн назвал, чего не хватало «Барселоне» в матче с «Ювентусом»

03:23
Теги:

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн после поражения от «Ювентуса» в 6-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что игрокам не хватало желания. По его словам, нужно больше работать.

— Это большой удар, конечно же, но это поражение послужит хорошим пинком, заставит всех нас проснуться и стать лучше, — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна. — Это был плохой матч. Вечер не сложился. Нам не хватало желания. Это вина игроков. Мы должны больше работать и лучше. Мы оставили не лучшее впечатление о себе. Нужно держать уровень. Надо прибавлять и побеждать на выходных, иначе ситуация ухудшится.

Барселона — Ювентус

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029466--barcelona-vs-juventus/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир