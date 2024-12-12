Гризманн — о своих голах в матче «Атлетико» — «Слован»: «Я бы не сыграл на этом уровне без товарищей по команде»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мыслями о своей игре в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Слованом» (3:1).

33-летний француз оформил дубль и был признан лучшим игроком завершившейся встречи.

«Без моих товарищей по команде я не смог бы сыграть на таком уровне. Я очень доволен работой всей команды и хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня вечером. Во втором тайме мы немного сдали и много теряли мяч, так что, как всегда, есть над чем поработать, но мы на верном пути», — цитирует Гризманна пресс-служба УЕФА.

«Атлетико» набрал 12 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Слован» без очков занимает 35-е место и находится в зоне вылета.