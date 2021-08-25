Гримальдо удовлетворен игрой «Бенфики» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо высказался о ничьей с ПСВ (0:0) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Большую часть встречи португальская команда выступала в меньшинстве. На 34-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Лукас Верисимо и был удален с поля.

«Мы счастливы, потому что достигли своей цели. Мы все отдали. Эта квалификация была очень важна для нас и для болельщиков. Мы не переставали хотеть этого. Мы были сильной и сплоченной командой», — цитирует Гримальдо официальный сайт УЕФА.

По итогам двух встреч «Бенфика» проходит в следующий раунд. Команда победила с общим счетом 2:1.