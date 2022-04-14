Гримальдо считает, что «Бенфика» провела хороший сезон в Лиге чемпионов

Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели хороший сезон в Лиге чемпионов. Это было трудное противостояние, но мы боролись как могли за клуб и болельщиков. Мы провели здесь очень хороший матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Гримальдо.

В первой встрече «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» со счетом 3:1, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. За выход в финал команда Юргена Клоппа поборется с «Вильярреалом».