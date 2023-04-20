Гримальдо: «Важно, что даже уступая в счете 1:3, «Бенфика» сражалась»

Защитник «Бенфики» Гримальдо прокомментировал ничью с «Интером» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы стремились выйти в полуфинал. Нам это не удалось, но команда отдала все силы на поле. Важно, что даже уступая в счете 1:3, мы сражались и пытались добиться лучшего результата, которым стала ничья», — цитирует пресс-служба УЕФА Гримальдо.

По сумме двух встреч миланская команда победила (5:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Милан».