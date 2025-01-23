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Грилиш впервые с 2023 года забил за «Манчестер Сити» с игры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш отметился голом в матче против «ПСЖ» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

29-летний англичанин открыл счет встречи на 50-й минуте.

Грилиш не забивал за «горожан» с игры больше года — в последний раз он отличился в матче с «Кристал Пэлас» (2:2) в АПЛ 16 декабря 2023 года.

Это второй гол Грилиша в текущем сезоне. Ранее он реализовал пенальти в матче против «Солфорд Сити» (8:0) в Кубке Англии.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
4:2
Манчестер Сити

Джек Грилиш
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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