Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 19:32

Сунесс — о финале Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» может выиграть матч уже к перерыву»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист Грэм Сунесс уверен в том, что «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов.

«Существует реальная вероятность того, что «Манчестер Сити» выиграет матч уже к перерыву. Я считаю, что матч с «Интером» в Стамбуле потенциально будет более легким для «Сити», чем финал Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед», который и не был для них особенно трудным. Ожидаю, что один или несколько игроков «Сити» сейчас впишут себя в историю, и это вполне может стать началом периода длительного доминирования клуба в Лиге чемпионов. Это их момент. Я просто не могу представить, что их обыграют», — приводит слова Сунесса Daily Mail.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
Фигуриста Маринина и балерину Сомову познакомил психолог. Как олимпийский чемпион обрел счастье после личной драмы
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2023: «Манчестер Сити» — «Интер»
Гвардиола нацелен на историю, Индзаги — на сенсацию. Кто победит в финале Лиги чемпионов?
В Стамбуле начался пожар рядом со стадионом, на котором состоится финал Лиги чемпионов
Сэвидж считает, что победа в ЛЧ может сделать Гвардиолу величайшим тренером за всю историю английского футбола
Селюк: «Надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье»
«Сити» наконец возьмет Лигу чемпионов? Забери 5000 рублей по промокоду «СЭ» и поставь на главный матч года
Кубок Лиги чемпионов исторически связан с Италией. В Стамбуле «Интер» постарается вернуть его на родину
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сэвидж считает, что победа в ЛЧ может сделать Гвардиолу величайшим тренером за всю историю английского футбола

В Стамбуле начался пожар рядом со стадионом, на котором состоится финал Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости