Грек Тасос Сидиропулос обслужит матч группового турнира Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив», информирует официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут его соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, резервный судья — Яннис Пападопулос.

Матч пройдет 22 октября в Турине. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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