Грек Сидиропулос назначен на матч «Ювентус» — «Локомотив»
12:29
Грек Тасос Сидиропулос обслужит матч группового турнира Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив», информирует официальный сайт УЕФА.
Помогать ему будут его соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, резервный судья — Яннис Пападопулос.
Матч пройдет 22 октября в Турине. Начало — в 22:00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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