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Грек Сидиропулос назначен на матч «Ювентус» — «Локомотив»

12:29
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Грек Тасос Сидиропулос обслужит матч группового турнира Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив», информирует официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут его соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, резервный судья — Яннис Пападопулос.

Матч пройдет 22 октября в Турине. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ювентус — Локомотив М

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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