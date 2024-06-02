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Вратарь «Боруссии» Кобель: «Мы разочарованы, но это нормально после такой игры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Грегор Кобель и Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

Вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель разочарован поражение команды от «Реала» (0:2) в финале Лиги чемпионов-2023/24.

«В данный момент мы просто разочарованы. Это нормально после такой игры, особенно когда у тебя были шансы на победу... Против «Реала», наверное, не так много шансов, и вы знаете, что они всегда опасны. У нас были моменты, и мы должны были их реализовывать. То, что мы оказались здесь, это на 100 процентов огромный успех. Я очень горжусь командой, и мы показали, что можем играть на высшем международном уровне», — приводит слова Кобеля УЕФА.

«Боруссия» во второй раз проиграла в финале Лиги чемпионов — в сезоне-2012/13 команда под руководством Юргена Клоппа уступила «Баварии» (1:2).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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