Кобель: «Сегодняшний вечер, в конце концов, волшебным не был, но был хорош»

Вратарь «Боруссии» Грегор Кобель прокомментировал победу над «Барселоной» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч в полуфинал вышли каталонцы, так как первый матч выиграли с крупным счетом (4:0).

«Сегодняшний вечер, в конце концов, волшебным не был, но был хорош. Первым матчем мы поставили себя в трудное положение. Нашей целью сегодня было выжать максимум. Мы знали, что на этом стадионе против любого соперника возможно все. С настроем мы все делали правильно, но вознаграждены в итоге в полной мере не оказались. А жаль», — цитирует пресс-служба УЕФА Кобеля.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с победителем пары «Бавария» — «Интер» (первый матч выиграла миланская команда — 2:1).