Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 06:14

Полузащитник «Байера» Джака: «После победы над «Интером» восьмое или более высокое место для нас абсолютно реалистично»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Байера» Гранит Джака прокомментировал победу команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

«Мы по большей части контролировали ход игры, но «Интер» неплохо контратаковал. Мы были готовы к этому, понимали, что надо сохранять бдительность. Мы сыграли здорово и победили по делу. У соперника толком не было моментов для взятия ворот. Теперь восьмое или более высокое место для нас абсолютно реалистично», — цитирует Джаку пресс-служба УЕФА.

«Байер» набрал 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, «Интер» с аналогичным количеством очков располагается на 4-й строчке.

Источник: UEFA
Гранит Джака
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Интер (Интернационале)
Читайте также
Лукашенко заявил о развернувшейся борьбе основных мировых игроков в Сирии
Зурабишвили сообщила о появлении поезда-декорации перед ее дворцом
Хосеп Гвардиола: жизнь и карьера тренера «Манчестер Сити»
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Экс-премьер Украины назвал реальную численность населения страны
Популярное видео
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Голкипер «Интера» Соммер: «В концовке игры с «Байером» удача отвернулась от нас»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости