Джака назвал цель «Байера» на оставшиеся матчи в Лиге чемпионов

Полузащитник «Байера» Гранит Джака прокомментировал победу над «Зальцбургом» (5:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Сегодня был нелегкий матч. Мы облегчили себе задачу, показав хорошую игру. У «Зальцбурга» много положительных качеств, но мы не позволили им проявить их. Перед нами стоят три большие задачи в матчах с «Интером», «Атлетико» и «Спартой». Наша цель — прояснить ситуацию до Рождества», — цитирует пресс-служба УЕФА Джаку.

«Байер» набрал 10 очков и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице. «Зальцбург» остался на 30-м месте (3 очка).