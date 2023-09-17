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Защитник «Униона» Гозенс — о матче с «Реалом» на «Бернабеу»: «Мы собираемся сражаться, а не восхищаться стадионом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Унион» Берлин Робин Гозенс высказался о предстоящем матче против «Реала» в Лиге чемпионов.

«Мы не собираемся быть зрителями, не собираемся восхищаться стадионом и удивляться всему, что вокруг него. Мы можем сделать это после игры. Мы собираемся сражаться», — приводит слова Гозенса Marca.

«Унион» в гостях сыграет с «Реалом» в первом туре группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет в среду, 20 сентября.

Робин Гозенс
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Унион Берлин
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