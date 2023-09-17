Защитник «Униона» Гозенс — о матче с «Реалом» на «Бернабеу»: «Мы собираемся сражаться, а не восхищаться стадионом»

Защитник «Унион» Берлин Робин Гозенс высказался о предстоящем матче против «Реала» в Лиге чемпионов.

«Мы не собираемся быть зрителями, не собираемся восхищаться стадионом и удивляться всему, что вокруг него. Мы можем сделать это после игры. Мы собираемся сражаться», — приводит слова Гозенса Marca.

«Унион» в гостях сыграет с «Реалом» в первом туре группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет в среду, 20 сентября.