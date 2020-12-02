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«Госфинансирования клубов быть не должно!» Что на Украине думают о провале российских команд в Лиге чемпионов

20:45
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный украинский спортивный журналист Артем Франков порассуждал о главной проблеме российского футбола.

 — Как на Украине смотрят на провал российских клубов в Лиге чемпионов?

— Отвечу вам так. На определенном этапе злорадство здесь присутствовало. Но когда это входит в привычку, то становится уже неинтересно. Российские клубы упали настолько низко, что даже как-то смешно испытывать какие-то эмоции на сей счет. С моей точки зрения, нынешний профессиональный российский футбол — совершенно чудовищное образование.

— Почему?

— Он во многом построен на государственном финансировании. А я выступаю категорически против такой модели развития, управления. Никакого госфинансирования быть не может! Забота государства — это массовый, детский спорт, но никак не профессиональный. Ни в коем случае! Клубам нужно самим зарабатывать, искать спонсоров, меценатов.

— «Краснодар» — частный клуб. Ну и?

— Нет, я же не утверждаю, что частные деньги обязательно гарантируют вам успех в Лиге чемпионов. Я просто считаю, что государство, у которого своих забот полным-полно, не должно финансировать профессиональный клуб. Для меня это просто загадка! Как можно тратить миллиарды черт знает куда?

— На Украине все клубы частные?

— Да, почти все. Есть команды с частичной поддержкой со стороны муниципалитетов. Но мне и это не нравится. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Артемом Франковым читайте — здесь

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