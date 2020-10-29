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«Горжусь, что воспитала таких детей». Жена Семака — о публикации дочери после критики в адрес отца

10:05
Публикация Анны Семак. Фото Instagram
Публикация Анны Семак. Фото Instagram
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Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, оценила пост дочери Майи в сторис Instagram после поражения российского клуба в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» (0:2). Ранее Майя Семак пожаловалась на шквал критики в адрес отца и ее лично.

«Я горжусь тем, что воспитала таких детей. Любящих и благодарных. Это самое важное», — отметила Анна Семак в репосте к публикации дочери.

После двух игр питерцы занимают последнее место в группе F с нулем очков.

Боруссия Д — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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