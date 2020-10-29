Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, оценила пост дочери Майи в сторис Instagram после поражения российского клуба в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» (0:2). Ранее Майя Семак пожаловалась на шквал критики в адрес отца и ее лично.

«Я горжусь тем, что воспитала таких детей. Любящих и благодарных. Это самое важное», — отметила Анна Семак в репосте к публикации дочери.

После двух игр питерцы занимают последнее место в группе F с нулем очков.