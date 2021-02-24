Горецка рад возвращению на поле после травмы

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка после победы над «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что рад возвращению на поле. Игрок из-за проблем со здоровьем пропустил весь февраль, вернувшись в состав только в прошедшие выходные.

«Я рад, что после паузы вновь смог помочь команде в таком великолепном матче. Мы хорошо начали игру. С первых минут мы агрессивно играли впереди и хорошо отбирали мяч на чужой половине поля. Это позволило нам быстрее добираться до ворот противника. Я считаю, что мы на правильном пути.

Джамал был очень счастлив, мы все заметили это. У него не было времени, чтобы осознать все, что с ним случилось, и он просто продолжал отдаваться игре. Мы пытались предоставить ему свободу, чтобы он смог играть в свой футбол", — цитирует пресс-служба УЕФА Горецку.