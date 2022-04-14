Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В этой встрече он забил свой первый гол в еврокубках.

«Просто фантастика, что я впервые забил в Лиге чемпионов, но все мы разочарованы. Все закончилось для нас вылетом из турнира, но это было замечательное приключение», — цитирует пресс-служба УЕФА Рамуша.

В первой встрече «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» со счетом 3:1, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. За выход в финал команда Юргена Клоппа поборется с «Вильярреалом».