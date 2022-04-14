Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:50

«Просто фантастика». Гонсалу Рамуш — о первом голе в Лиге чемпионов

Гонсалу Рамуш прокомментировал ничью с «Ливерпулем»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В этой встрече он забил свой первый гол в еврокубках.

«Просто фантастика, что я впервые забил в Лиге чемпионов, но все мы разочарованы. Все закончилось для нас вылетом из турнира, но это было замечательное приключение», — цитирует пресс-служба УЕФА Рамуша.

В первой встрече «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» со счетом 3:1, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. За выход в финал команда Юргена Клоппа поборется с «Вильярреалом».

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034658--liverpool-vs-benfica/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
25 облучений, перелом, воспоминания о смерти жены, ночные визиты в больницу втайне от футболистов. Как главный тренер сборной Голландии сражается с раком
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
Дарвин Нуньес: «Мы показали, что «Бенфика» большой клуб»
Гримальдо считает, что «Бенфика» провела хороший сезон в Лиге чемпионов
«Горжусь тем, чего мы добились». Симеоне — о противостоянии с «Манчестер Сити»
Облак считает, что «Атлетико» заслуживал лучшего результата в ответном матче с «Манчестер Сити»
Симеоне — про аплодисменты падающим игрокам «Ман Сити»: «Я аплодировал болельщикам»
Главный тренер «Бенфики»: «Конечно, грустно, что не выиграли, но команда хорошо справилась»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дарвин Нуньес: «Мы показали, что «Бенфика» большой клуб»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости