Гонсало Игуаин: «У «Байера» была возможность пройти дальше, поэтому было непросто»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин после победы над «Байером» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:0) отметил, что второй тайм команда провела лучше первого.

— Мы знали, что досрочно выиграли группу, а у «Байера» была возможность пройти дальше, поэтому было непросто, — цитирует пресс-служба УЕФА Игуаина. — У нас были проблемы с настроем в первом тайме, но во втором мы заиграли куда лучше и заслуженно победили. Мы хотели выиграть после первого поражения на выходных. Победы всегда важны.

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