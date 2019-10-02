Гонсало Игуаин: «Победа на «Байером» приблизила «Ювентус» к выходу из группы»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин после победы над «Байером» во 2-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что рад забитому голу. Также он поблагодарил фанатов за признание.

— Мы здорово сыграли, проявили решительность, которая необходима в таких матчах, — цитирует пресс-служба УЕФА Игуаина. — Я рад забитому голу и показанной игре. Меня впечатлило, что болельщики аплодировали стоя — всегда приятно, когда ты получаешь признание. Это победа приблизила нас к выходу из группы, хотя мы знаем, что нам предстоит еще много работать.