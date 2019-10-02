Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Гонсало Игуаин: «Победа на «Байером» приблизила «Ювентус» к выходу из группы»

00:49
Теги:

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин после победы над «Байером» во 2-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что рад забитому голу. Также он поблагодарил фанатов за признание.

— Мы здорово сыграли, проявили решительность, которая необходима в таких матчах, — цитирует пресс-служба УЕФА Игуаина. — Я рад забитому голу и показанной игре. Меня впечатлило, что болельщики аплодировали стоя — всегда приятно, когда ты получаешь признание. Это победа приблизила нас к выходу из группы, хотя мы знаем, что нам предстоит еще много работать.

Ювентус — Байер

Опрос

проголосовало: 7134
Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027055/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир