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Гонсало Игуаин: «Атлетико» нужно уважать»

17:25

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико». Игра состоится 26 ноября, начало — в 23.00 по московскому времени.

— «Атлетико» — команда, которую нужно уважать, — цитирует AS Игуаина. — Он заслужил уважение, и нам будет сложно. Это еще один матч, еще один турнир, мы постараемся победить. Победа и первое место в группе очень важны.

Сейчас я счастлив в «Ювентусе» не только потому, что решил остаться, но и благодаря отношению одноклубников и болельщиков. Я рад быть здесь, хочу показать, что у меня все хорошо. Пока все складывается удачно, но сезон долгий, и мне есть что доказывать.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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