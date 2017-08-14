20:03 14 августа | Футбол — Лига чемпионов

Гончаренко вступился за Васина

На пресс-конференции перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Янг Бойз" главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вступился за своего защитника Виктора Васина. В частности, футболисту был задан вопрос: "Вас критикуют все кому не лень. Как вы это воспринимаете"? И тут слово взял тренер.

– Для Виктора гораздо важнее моя оценка, чем то, что пишут СМИ, – сказал Гончаренко. – И я еще раз хочу сказать, что не нужно винить в голах только одного человека. Нужно глубже анализировать ситуацию. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, матч "Янг Бойз" - ЦСКА состоится завтра и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Ответная игра пройдет в Москве 23 августа.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
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