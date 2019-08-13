Гомес считает "Ливерпуль" андердогом в новом сезоне Лиги чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес рассказал, как мерсисайдцы позиционируют себя перед новым сезоном Лиги чемпионов.

– Сейчас нас считают фаворитами, потому что мы выиграли Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, – цитирует Гомеса Mirror. – Думаю, самое важное для нас – это то, что мы по-прежнему рассматриваем себя андердогами, командой, которая еще не добилась того, желает. Нам нужно еще многого достичь и превзойти то, что мы сделали в прошлом сезоне.

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