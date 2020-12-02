Гомес отказался выполнять установку Гасперини, за что был заменен в перерыве матча с «Мидтьюлланном»

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес поссорился с главным тренером Джан Пьером Гасперини во время матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (1:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, незадолго до перерыва Гасперини попросил Гомеса остаться справа в атаке, но 32-летний аргентинец ответил резким нет, а его ответ был усилен эхом из-за отсутствия зрителей. После этого тренер «Аталанты» в перерыве заменил Гомеса на Йосипа Иличича, который принес команде ничью. Сам Гомес из раздевалки после замены не вышел.

«Аталанта» после пяти матчей занимает второе место в группе D, имея в активе 8 очков. Чтобы выйти в плей-офф, команде из Бергамо достаточно сыграть с «Аяксом» вничью.