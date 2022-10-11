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11 октября, 04:47

Гомес: «Надо проявить терпение, результаты придут, и «Севилья» начнет побеждать»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Севильи» Алехандро Гомес поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Безвыигрышная серия из нескольких матчей — тяжелый багаж, с которым ты начинаешь играть боязливее и менее уверенно. В последней игре мы смотрелись хорошо, но какие-то вещи надо поправить, а это требует времени. Надо проявить терпение, результаты придут и мы начнем побеждать», — приводит слова Гомеса официальный сайт УЕФА.

В последних пяти матчах «Севилья» три раза сыграла вничью и дважды потерпела поражение. Последний раз команда побеждала 10 сентября в матче с «Эспаньолом» (3:2).

Матч «Боруссия» — «Севилья» пройдет 11 октября и начнется в 22.00 мск.

Лига чемпионов. Группа G
11 окт, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
1:1
Севилья

Алехандро Гомес
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Севилья
0
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