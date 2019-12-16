Голы в ворота «Зенита» и «Локомотива» претендуют на звание лучшего на групповом турнире Лиги чемпионов
19:18
УЕФА на официальном сайте объявил голосование за лучший гол в групповом турнире Лиги чемпионов.
На звание лучшего гола четыре претендента: гол нападающего «Лейпцига» Марселя Забитцера в ворота «Зенита» (2:1), гол форварда «Ювентуса» Дугласа Косты в ворота «Локомотива» (2:1), гол нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса «Славии» (3:1) и гол форварда «Барселоны» Луиса Суареса «Интеру» (2:1).
Кто забил самый красивый гол на групповом этапе?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 16, 2019
? Луис Суарес
? Марсель Забитцер
? Дуглас Коста
? Лаутаро Мартинес
Смотри и голосуй! ? https://t.co/655P6eqP5Q#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/fI1EjK4MhU
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