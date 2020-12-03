Голы Гризманна, Шольца, Кахведжи и Камара претендуют на звание лучшего в 5-м туре Лиги чемпионов

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

На звание автора лучшего гола претендуют Антуан Гризманн («Барселона»), Ирфан Джан Кахведжи («Истанбул ББ»), Камара («Олимпиакос») и Александр Шольц («Мидтьюлланн»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.