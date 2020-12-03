Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Голы Гризманна, Шольца, Кахведжи и Камара претендуют на звание лучшего в 5-м туре Лиги чемпионов

06:01
Теги:

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

На звание автора лучшего гола претендуют Антуан Гризманн («Барселона»), Ирфан Джан Кахведжи («Истанбул ББ»), Камара («Олимпиакос») и Александр Шольц («Мидтьюлланн»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир