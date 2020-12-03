Голы Гризманна, Шольца, Кахведжи и Камара претендуют на звание лучшего в 5-м туре Лиги чемпионов
06:01
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
На звание автора лучшего гола претендуют Антуан Гризманн («Барселона»), Ирфан Джан Кахведжи («Истанбул ББ»), Камара («Олимпиакос») и Александр Шольц («Мидтьюлланн»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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