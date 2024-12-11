Головин заявлен в стартовом составе «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Монако» на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23.00 по московскому времени. Российский полузащитник французского клуба Александр Головин выйдет на поле с первых минут матча.

«Арсенал»: Райя, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Эдегор, Парти, Райс, Мерино, Сака, Жезус, Мартинелли.

«Монако»: Маецки, Салису, Керер, Энрике, Вандерсон, Магасса, Камара, Аклиуш, Головин, Бен-Сегир, Эмболо.