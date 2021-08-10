Головин: «Своему голу рад, но важнее всего, что мы вышли в следующий раунд Лиги чемпионов»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал домашнюю победу над «Спартой» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (3:1).

Россиянин стал автором победного гола.

«После первого матча мы имели комфортное преимущество. Сегодня нужно было просто собранно и ответственно подойти к игре, что мы и сделали. В принципе могли забить еще до перерыва, но так получилось, что открыли счет только во втором тайме. Своему голу, конечно, рад, но важнее всего, что мы вышли в следующий раунд.

Переход Месси в «ПСЖ»? Мне тут особо комментировать нечего. У нас свои цели и задачи. Но здорово, что он приехал в Лигу, будет интересно. «ПСЖ» в любом случае серьезный соперник, там много сильных футболистов», — сказал Головин «СЭ».

В первом матче монегаски победили со счетом 2:0. Французская команда вышла в раунд плей-офф.