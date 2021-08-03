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Головин сделал результативную передачу в матче со «Спартой»

20:41
Александр Головин. Фото Twitter
Александр Головин. Фото Twitter
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«Монако» открыл счет в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спарты». Результативный пас записал в свой актив российский полузащитник Александр Головин.

Россиянин точно навесил с углового на Орельена Тшуамени, и тот забил ударом головой. Счет был открыт на 37-й минуте.

Текущий результат — 1:0 в пользу «Монако».

Спарта П — Монако

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Евгений Петров все материалы автора

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