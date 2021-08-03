Головин сделал результативную передачу в матче со «Спартой»

«Монако» открыл счет в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спарты». Результативный пас записал в свой актив российский полузащитник Александр Головин.

Россиянин точно навесил с углового на Орельена Тшуамени, и тот забил ударом головой. Счет был открыт на 37-й минуте.

Текущий результат — 1:0 в пользу «Монако».